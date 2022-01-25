ما هي تفاصيل رحيل جوميس عن الهلال؟

بعد ثلاثة مواسم ونصف مليئة بالأهداف والبطولات، رحل الفرنسي بافيتيمبي جوميس عن نادي الهلال السعودي.

الهلال أعلن الثلاثاء رسميًا رحيل جوميس عن النادي، بعد أن عقد اجتماعًا مع فهد بن نافل رئيس النادي مساء الإثنين للاتفاق على طريقة إنهاء العقد.

مسيرة جوميس مع الهلال كانت مثالية إلى حد كبير، من حيث الأهداف التي سجلها أو البطولات التي حصدها مع الفريق.

كيف رحل جوميس عن الهلال؟

الهلال وبعد جلسة مع المهاجم الفرنسي، توصل الطرفان إلى اتفاق لفسخ العقد بالتراضي، خاصة وأن عقد جوميس مع "الزعيم" كان من المفترض أن ينتهي في نهاية موسم 2021-22.

صحيفة "الرياضية" السعودية كشفت من جانبها أن الهلال سيدفع إلى جوميس 2.3 مليون يورو، وهي قيمة الستة أشهر المتبقية في عقد اللاعب.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للمهاجم الفرنسي مع الألقاب التي حققها رفقة "الزعيم".

لماذا رحل جوميس عن الهلال؟

تشير التقارير إلى أن الهلال يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبحث الهلال عن مهاجم يساعده بشكل أكبر تهديفيًا وأصغر في العمر من جوميس.

ويرغب الهلال في تدعيم صفوفه بأفضل صورة ممكنة من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق في فبراير المقبل، ويشارك فيها "الزعيم" للمرة الثانية.

من هو بديل جوميس في الهلال؟

تؤكد كافة الصحف السعودية على أن إدارة الهلال تدرس التعاقد مع ثنائي أجنبي من طراز عالمي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الاسم الذي طُرح في هذا الصدد كان جناح جريميو فيريرا دوس سانتوس، الذي يحظى باهتمام أندية تركية وأمريكية وأوروبية.

كما ارتبط الهلال بالتعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال الإنجليزي، والذي يسعى النادي اللندني إلى التخلص منه.

كما كشفت تقارير عن ارتباط الهلال بالتعاقد مع الفرنسي أنطوني موديست مهاجم نادي كولن الألماني.

لكن حتى الآن فإن الهلال لم يعلن عن صفقة بديل جوميس، وإن كان رحيل المهاجم الفرنسي يعني اقتراب "الزعيم" من إتمام صفقة جديدة.

ما هو دور جارديم في رحيل جوميس عن الهلال؟

البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لنادي الهلال لعب دورًا إلى حد ما في رحيل جوميس عن "الزعيم".

ومع بداية تولي جارديم مهمة تدريب الهلال، اعتمد على جوميس إلى جانب موسى ماريجا في طريقة 4-4-2، ليشكل الثنائي الخط الهجومي للفريق.

لكن بعد فترة، قرر جارديم الاعتماد على طريقة 4-2-3-1، مع بقاء جوميس في مركز المهاجم الصريح وتحويل ماريجا إلى الجناح لاستغلال سرعته الفائقة.

لكن المباريات الأخيرة للهلال شهدت جلوس جوميس على مقاعد البدلاء، واستخدم ماريجا كمهاجم وحيد.

وكانت صحيفة "الرياض" السعودية في وقت سابق قد كشفت أن جارديم أوصى إدارة الهلال بالاستغناء عن جوميس إلى جانب عدد من اللاعبين المحليين والأجانب.

ما هي أرقام جوميس مع الهلال؟

انضم بافيتيمبي جوميس إلى الهلال في صيف عام 2018 قادمًا من جلطة سراي التركي.

وشارك جوميس خلال الموسم الحالي في 19 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف.

وبشكل عام، خاض جوميس بالقميص الأزرق 147 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز 107 هدفًا، وصنع 16 آخرين.

أما على مستوى البطولات، فقد حصد لقب الدوري مرتين، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين، ولقب وحيد من كأس الملك وكأس السوبر السعودي.