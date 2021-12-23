ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

بعد التتويج بدرع دوري أبطال آسيا، يركز الهلال حاليًا على مواصلة الهيمنة المحلية والقارية، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية، يلعب سوق الانتقالات الشتوية 2022 دورًا هامًا للغاية.

مع وجود ليوناردو جارديم على رأس القيادة الفنية للموج الأزرق، وذهاب تطلعات الجماهير وكذلك الإدارة إلى أبعد من مجرد المشاركة المشرفة في كأس العالم للأندية، يفترض أن يتحرك الهلال بكل قوة هذا الشتاء.

المنافسة على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صعبة في ظل حالة الاتحاد المميزة، لذلك فزيادة الجودة الهجومية والدفاعية ليس برفاهية، والشتاء فرصة مناسبة لتحقيق هذه الغاية.

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إذًا، ما هي صفقات الهلال في شتاء 2022؟ من هم القادمون إلى ملعب الملك فهد الدولي، ومن سيغادرون بطل آسيا؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

حتى الآن، أبرم الهلال صفقة واحدة رسمية فقط بالتعاقد مع سعود عبد الحميد قادمًا من الاتحاد بصفقة انتقال حر.

تكثر الشائعات حول أسماء أخرى من المتوقع انضمامها إلى الموج الأزرق، مثل لاعب جيرميو البرازيلي، فيريرا، وعبد الرحمن العبيد مجانًا من النصر بنفس طريقة سعود عبد الحميد.

صفقات الهلال الرسمية في شتاء 2022

اللاعب الفريق السعر سعود عبد الحميد الاتحاد مجانًا

ما هي الصفقات المحتملة للهلال في شتاء 2022؟

تؤكد كافة الصحف السعودية على أن إدارة الهلال تدرس التعاقد مع ثنائي أجنبي من طراز عالمي مرة أخرى هذا الشتاء.

الاسم الذي طُرح في هذا الصدد كان جناح جيريمو فيريرا دوس سانتوس، الذي يحظى باهتمام أندية تركية وأمريكية وأوروبية.

لم يتم الكشف عن الأسماء الأخرى الضخمة الأجنبية التي تصبو إليها إدارة الهلال.

أما محليًا، فيبدو أن عبد الرحمن العبيد بات قاب قوسين أو أدنى من الموج الأزرق بعد نهاية عقده مع النصر بحلول الشتاء.

من هم اللاعبون الراحلون عن الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

لم يتم الإعلان حتى الآن عن رحيل أي لاعب بصورة رسمية عن الهلال، وإن تواجدت بعض المؤشرات حول عدة أسماء في الساعات الأخيرة.

ولعل اسم ماتيوس بيريرا هو الأوفر حظًا لمغادرة الهلال بعد المشاجرة التي نشبت بينه وبين مدربه ليوناردو جارديم وأدت لطلب واضح من الأخير للاستغناء عنه.