ما هي القنوات الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض؟

مصعب صلاحمصعب صلاح
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Ronaldo Messi 2022-23Getty/ GOAL
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس الرياض 2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إقامة المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وفريق نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

يأتي هذا الخبر الذي أثار سعادة كل عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية ليتبع إلغاء تلك المباراة التي كان مقررًا إقامتها في يناير من العام الماضي ضمن فعاليات النسخة الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر، القنوات الناقلة، التذاكر، وكل ما تريد معرفته

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في موسم الرياض؟

ما هو موعد مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر سيكون في 19 يناير 2023 ضمن فعاليات موسم الرياض 2022-2023.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023؟

تذاع فعاليات موسم الرياض 2023 على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمانالخميس 19 يناير 2023،
20:00 السعودية، 19:00 مصر		SSC1 HD
SSC EXTRA 1 HD		الملك فهد الدولي

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023؟

يمكن متابعة مباريات SSC عبر القمر الصناعي عرب سات ونايل سات عبر الترددات الآتية:

القناةالقمرالترددمعامل الاستقطابمعدل الترميزتصحيح الخطأ
SSC HD 1عرب سات12418أفقي275003/4
SSC Extra 1عرب سات12418أفقي275003/4
SSC HD 1نايل سات12523عمودي275005/6

كيف تتابع مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023؟

يمكنك مشاهدة مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض 2023 عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمانجول، شاهد VIP

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