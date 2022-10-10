ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها، مباراة قوية تجمع بين ضمك والاتحاد، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23.

الاتحاد تمكن من تحقيق فوز هام على حساب الفتح في الجولة الماضية بنتيجة 3-1، ليواصل "العميد" مزاحمة الشباب على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

أما ضمك، فقد تعادل في الجولة الماضية أمام الباطن بهدفين لكل منهما، ليواصل الفريق نتائجه الجيدة في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة.

المباراة التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية سيتابعها أنصار الاتحاد بشغف سواء في المدرجات أو عبر القنوات الفضائية أو عبر الإنترنت، ولذلك نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ضمك والاتحاد في الدوري السعودي؟

موعد مباراة ضمك والاتحاد، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة وخمسين دقيقة بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في الدوري السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات الدوري السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة ضمك والاتحاد على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ضمك - الاتحاد الثلاثاء 11 أكتوبر 2022،

17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC

شاهد VIP مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة ضمك والاتحاد في الدوري السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة ضمك والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت ضمك - الاتحاد جول، شاهد VIP