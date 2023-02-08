ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية مباراة قوية في منافسات دوري روشن السعودي، وذلك حين يستضيف الوحدة نظيره النصر ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الموسم الجاري 2022-23.

النصر يحتل المركز الأول في لائحة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 34 نقطة، وفي آخر مبارياته بالمسابقة تعادل مع الفتح بهدفين لمثلهما.

أما الوحدة فيحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 15 نقطة ويطمح لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري.

في آخر مباراة للوحدة بالمسابقة، تعرض للخسارة من الفيحاء بهدفين نظيفين.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر في الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الوحدة والنصر؟

موعد مباراة الوحدة والنصر في الجولة السادسة عشرة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الخميس 9 فبراير 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والنصر؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة - النصر الخميس 9 فبراير 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة الوحدة والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الوحدة والنصر عبر الإنترنت عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.