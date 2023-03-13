ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2023؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح والتي تقام لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض مباراة الهلال والفتح، والتي تقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2023.

الهلال، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه التقدم إلى الدور نصف النهائي من كأس الملك، ومحاولة حصد اللقب الذي كان على مقربة منه في الموسم الماضي بعد الوصول إلى النهائي والخسارة من الفيحاء.

أما الفتح، الذي لم يسبق له الفوز بكأس الملك، فيطمح إلى تحقيق الفوز والتقدم أكثر في البطولة، ومحاولة تحقيق المفاجأة على حساب وصيف العالم.

الهلال بلغ ربع نهائي كأس الملك 2023 بتحقيق فوز عريض على الاتفاق في دور الستة عشر برباعية نظيفة، أما الفتح فقد وصل إلى هذا الدور بالتغلب على الطائي في ثمن النهائي بنتيجة 7-6 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

في السطور التالية نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس الملك 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات كأس الملك 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2023؟

موعد مباراة الهلال والفتح في الدور ربع النهائي من منافسات موسم 2022-23 لبطولة كأس الملك هو يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، على استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك 2023 عبر قنوات SSC، والتي تمتلك حقوق بث مباريات البطولات السعودية والآسيوية داخل المملكة، وبالتأكيد ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفتح الثلاثاء 14 مارس 2023

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والفتح في كأس الملك 2023 عبر الإنترنت؟

إذا لم تستطع مشاهدة مباراة الهلال والفتح عبر التلفاز، فيمكنك أن تتابعها عبر الإنترنت عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" والتي تبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.