كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

نسخة جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية من كأس الملك، أقيمت قرعتها يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 في العاصمة الرياض.

للموسم الثالث على التوالي، ستشارك أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لازدحام الموسم الجديد بعدد من الأحداث خاصةً على صعيد المنتخب السعودي.

وتعد بطولة كأس الملك هي أقدم البطولات المحلية السعودية، إذ انطلقت النسخة الأولى عام 1957 واستمرت حتى 1990، توقفت البطولة لـ18 عامًا قبل أن تعود من جديد عام 2008.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات كأس الملك 2023 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

جدول مباريات الدوري السعودي 2023، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو نظام كأس الملك 2023؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

سيشارك في البطولة هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط، وسيبدأ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16.

جدول كأس الملك 2023

الدور الموعد دور الـ 16 20 - 22 ديسمبر 2022 ربع النهائي 14 - 13 مارس 2023 نصف النهائي 24 - 23 أبريل 2023 النهائي لم يتحدد

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات كأس الملك 2023 - دور 16