تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف العملاق النصراوي فريق أبها في مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي، وعين رفاق كريستيانو رونالدو على تحقيق فوز يصالحون به الأنصار بعد الخسارة المفاجئة في كلاسيكو السعودية 1-0 أمام الاتحاد.

النصر فقد الصدارة التي حافظ عليها طويلًا، وبات في الوصافة برصيد 46 نقطة خلف المتصدر الاتحادي بنقطة وحيدة.

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بينما يطمح أبها صاحب المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة في أن يبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط ويحدث مفاجأة أمام النصر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر وأبها؟

موعد مباراة النصر وأبها في الجولة الحادية والعشرين من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 18 مارس 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - أبها السبت 18 مارس 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

شاهد VIP مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر وأبها عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر وأبها عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - أبها جول، شاهد VIP