ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Cristiano Ronaldo of Al Nassr tussles with Ali Abdulqader Makki of Al-WehdaGetty
النصر vs الرائدالنصرالرائددوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يطمح النصر إلى التداوي من جراحه الأخيرة بالخروج من كأس الملك أمام الوحدة ووقوفه خلف المتصدر الاتحاد في الدوري السعودي بثلاث نقاط واحتمالية زيادة الفارق إلى 6 نقاط حال التعثر في مباراة لاحقة، حين يستضيف الرائد في الجولة 25 من عمر مسابقة دوري روشن 2022-23.

النصر يحتل الآن المركز الثاني برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الجمعة 28 أبريل 2023 على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد


Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات "ssc" ستجد مباراة النصر والرائد على شاشتها.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
النصر - الرائدالجمعة 27 أبريل 2023
22:30 السعودية، 21:30 مصر		ssc
شاهد vip		مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكنهم متابعته عبر موقع "جول" إذ ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد vip.

المباراةالمشاهدة عبر الإنترنت
النصر - الرائدجول، شاهد vip

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

398179 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
398179 الأصوات

اختيارات المحررين