ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في كأس الملك 2023؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها والتي تقام لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض مباراة النصر وأبها، والتي تقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2023.

النصر، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه الخروج من كبوة الخسارة أمام الاتحاد في الكلاسيكو، والتقدم نحو نحو نصف كأس الملك، ومحاولة خطف اللقب الغائب عن خزائن العالمي منذ عام 1990.

أما أبها، الذي لم يسبق له تحقيق لقب كأس الملك، فيطمح في تخطي عقبة النصر، وحجز مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة، خاصة وأن مفاجآت الكؤوس لا تكون مستبعدة أبدًا.

النصر بلغ ربع نهائي كأس الملك 2023 بعد الفوز على العدالة في دور الستة عشر بهدفين دون رد، بينما تمكن أبها من الفوز على التعاون بنتيجة 4-3 بعد مباراة مثيرة امتدت لشوطين إضافيين.

في السطور التالية نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس الملك 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات كأس الملك 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2023؟

موعد مباراة النصر وأبها في الدور ربع النهائي من منافسات موسم 2022-23 لبطولة كأس الملك هو يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، على ملعب مرسول بارك في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وأبها في كأس الملك 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك 2023 عبر قنوات SSC، والتي تمتلك حقوق بث مباريات البطولات السعودية والآسيوية داخل المملكة، وبالتأكيد ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - أبها الثلاثاء 14 مارس 2023

17:30 السعودية، 16:30 مصر SSC مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر وأبها في كأس الملك 2023 عبر الإنترنت؟

إذا لم تستطع مشاهدة مباراة النصر وأبها عبر التلفاز، فيمكنك أن تتابعها عبر الإنترنت عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" والتي تبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.