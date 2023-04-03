ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال والمؤجلة من الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الهلال استفاق من كبوته بعد الخسارة الصادمة أمام الفتح، وحقق فوزًا عريضًا على التعاون برباعية نظيفة ثم أطاح بالفتح من الكأس وانتصر على الاتفاق بثلاثية، ثم تغلب على الخليج بهدفين دون رد، ويمتلك 42 نقطة وعلى بعد 8 نقاط من الصدارة.

أما الفيحاء، فلا يمر بأفضل أوقاته في الموسم الحالي، ويتواجد في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال تساعده في مشواره هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال المؤجلة من الجولة 17 في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

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ما هو موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الفيحاء والهلال المؤجلة من الجولة 17 في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفيحاء - الهلال الثلاثاء 4 أبريل 2023،

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC

ملعب مدينة المجمعة الرياضية

كيف تتابع مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟ عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الفيحاء والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الفيحاء - الهلال جول، شاهد VIP

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