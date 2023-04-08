ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Nassr's players celebrate after a goal during the King CupGetty Images
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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يواصل النصر حملة لحاقه بالاتحاد في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23، وفي خضم ذلك يخوض رفاق كريستيانو رونالدو مباراة قوية ضد الفيحاء

النصر فاز بآخر مباراة له في دوري روشن السعودي بخماسية نظيفة على العدالة، في مباراة تألق فيها رونالدو وسجل هدفين إلى جانب هدفين لأيمن يحيى وهدف لأندرسون تاليسكا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الفيحاء والنصر؟

موعد مباراة الفيحاء والنصر هو الأحد 9 أبريل 2023 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات "ssc" ستجد مباراة الفيحاء والنصر على شاشتها.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الفيحاء.- النصرالأحد 9 أبريل 2023
22:00 السعودية، 21:00 مصر		ssc
شاهد vip		المجمعة

كيف تتابع مباراة الفيحاء والنصر في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟

كما يمكنك متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد vip.

ومتابعو موقع "جول" يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها الموقع والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
الفيحاء - النصرجول، شاهد vip

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