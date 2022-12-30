ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام مباراة قوية في منافسات دوري روشن السعودي، وذلك حين يستضيف الخليج نظيره النصر، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الموسم الجاري 2022-23.

الخليج المضيف يحتل المركز الرابع عشر في لائحة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 4 نقاط ويسعى للفكاك من هذا الموقف المعقد، وفي آخر مبارياته بالمسابقة هزم من الاتفاق 1-0.

أما النصر، فيحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 23 نقطة، وفي آخر مباراة للنصر بالمسابقة، تعادل مع الهلال بهدفين لمثلهما.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الخليج والنصر ؟

موعد مباراة الخليج والنصر في الجولة الحادية عشرة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 31 ديسمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الخليج - النصر السبت 31 ديسمبر 2022

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

شاهد VIP الأمير محمد بن فهد

كيف تتابع مباراة الخليج والنصر عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الخليج والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الخليج - النصر جول، شاهد VIP

Shahid