ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي، التي تقام ضمن الجولة 20 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

تعرض النادي الأهلي لصدمة قوية، بعد خسارة صادمة أمام الأخدود بنتيجة 4-1 في الجولة 19 من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بالتساوي مع ثلاثة أندية أخرى.

رصيد "قلعة الكؤوس" تجمد إثر الخسارة في الجولة الماضية، عند رصيد إلى 37 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، متخلفًا بفارق الأهداف عن متخلفًا بفارق الأهداف عن الأخدود والحزم، ومتفوقًا على الفيصلي.

الأهلي سيواجه فريق الخلود، الذي يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، ولم يحقق الفوز في آخر جولتين، مما يجعله ساعيًا إلى تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في الجولة 20 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو السعودي الدرجة الأولى.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الخلود والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة الخلود والأهلي في الجولة 20 من منافسات موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخلود والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الخلود والأهلي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الخلود - الأهلي الثلاثاء 7 فبراير 2023،

18:30 السعودية، 17:30 مصر KSA Sports HD نادي الحزم

كيف تتابع مباراة الخلود والأهلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الخلود والأهلي على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.