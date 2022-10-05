ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يحل فريق الهلال خصمًا صعبًا على نظيره الاتفاق ضمن فعاليات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-23.

يدخل الهلال تلك المباراة خارج ميدانه وهو الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي إذ يملك في رصيده 12 نقطة، ويطمح لمواصلة الضغط على المتصدر الشبابي والذي بدأ الموسم بداية ولا أروع بتحقيق العلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات).

بينما يدخل الاتفاق المباراة وهدفه تحسين مركزه إذ يحتل المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 5 مباريات.

المباراة التي يستضيفها ملعب الأمير محمد بن فهد سيتابعها أنصار الهلال بشغف سواء في المدرجات أو عبر القنوات الفضائية أو عبر الإنترنت، ولذلك نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي؟

موعد مباراة الاتفاق والهلال في الجولة السادسة من الدوري السعودي هو يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

Shahid Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات الدوري السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الاتفاق والهلال على شاشتها، بالتحديد عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتفاق - الهلال الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP ملعب الأمير محمد بن فهد

كيف تتابع مباراة الاتفاق والهلال في الدوري السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتفاق والهلال عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.