ما هي الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023 -2024؟

تعرف على الأندية التي حجزت مقاعدها في دور الستة عشر من منافسات موسم 2023-2024 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أوشك دور المجموعات من منافسات موسم 2023-2024 في بطولة دوري أبطال أوروبا على الانتهاء، وبدأت بعض الأندية في حجز مقاعدها في دور الستة عشر من البطولة.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي، لتبدأ من دور الستة عشر المواجهات الحاسمة التي ستحدد البطل في نهاية المطاف.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، التي تقام يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، لنتعرف على مباريات الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية في البطولة، والتي يبدأ معها الطريق الحقيقي نحو الكأس ذات الأذنين.

ونستعرض معكم في "جول" الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر في منافسات موسم 2023-2024 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ما هي الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

المجموعة المتصدر الوصيف الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة مانشستر سيتي لايبزيج الثامنة

ما هو نظام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تضم أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية تضم أصحاب الوصافة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23 يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023.

ما هو موعد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 13 و14 فبراير 2024، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 20 و21 فبراير.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 5 و6 مارس 2024، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 12 و13 مارس 2024.