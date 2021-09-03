تعرف على سعر فيفا 22 في المملكة العربية السعودية بجميع نسخها، وكيف تتمكن من الطلب المبكر للعبة كرة القدم الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم؟

يترقب عشاق ألعاب كرة القدم في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم الإصدار الجديد من اللعبة الأكثر شعبية فيفا.

مميزات جديدة منتظرة في فيفا 22 في جميع أوضاعها، سواءً الوضع الأشهر Ultimate أو الوضع الوظيفي، وحتى اللعب المنفرد.

ومع قرب موعد نزول فيفا 22، تعرف على سعرها في المملكة العربية السعودية، وكيف تتمكن من الطلب المبكر لها؟

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ما هو سعر فيفا 22 في السعودية؟

هناك نسختان لفيفا 22 يمكنك لعبها على الأجهزة المشغلة، سواءً بلايستيشن 5 و4 أو Xbox One وXbox Series-X، أو حتى الكمبيوتر الشخصي والنينتيندو.

تختلف الأسعار بحسب الجهاز المشغل الذي تفضل اللعب عليه، كذلك النسخة التي تفضل اقتنائها.

سعر النسخة العادية من فيفا 22 على أجهزة بلايستيشن وإكس بوكس هو 59.99 دولار أمريكي، أي حوالي 225 ريال سعودي، وهو نفس سعرها على أجهزة الكمبيوتر، أما سعرها على نينتيندو فهو 49.99 دولار أي حوالي 188 ريال.

نسخة Ultimate FIFA 22 أكبر من هذا، وهي متوفرة على جميع الأجهزة باستئناء النينتيندو، وسعرها لا يختلف باختلاف الجهاز وهو 99.99 دولار أي 375 ريال سعودي.

ما هو موعد نزول فيفا 22 في السعودية؟

موعد نزول فيفا 22 هو يوم الجمعة 1 أكتوبر 2022، وسيتاح الطلب المسبق قبل تاريخ الإصدار بأسبوع تقريبًا.

ستكون اللعبة متاحة في المملكة العربية السعودية في هذا التاريخ، وسيتمكن المشجع السعودي أيضًا من اقتنائها عبر الطلب المبكر.

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ما هي طريقة الطلب المبكر لفيفا 22؟

بمجرد الإعلان الرسمي عن تاريخ إصدار فيفا 22، أصبح بإمكان اللاعبين من طلب اللعبة مسبقًا، وحينها ستلعب اللعبة في 27 سبتمبر أي قبل موعد نزولها بأربعة أيام.

يمكنك طلب FIFA 22 مبكرًا من خلال عدة طرق، أبرزها هو تمكنك من الحصول على النسخة التجريبية Demo.

يمكنك أيضًا طلب اللعبة عبر موقع أمازون، وذلك على جميع الأجهزة المشغلة لها.

أما إذا كنت من محبي الوضع الأكثر شعبية Ultimate، فيمكنك طلب فيفا 22 عن طريق تطبيق FUT.