ما هي المميزات الجديدة في فيفا 22 ألتيميت وكروت أبطال FUT؟

لا تحتوي كروت FUT على العديد من الإضافات الرئيسية للعبة فيفا 22، ولكنها تتضمن بعض التحسينات والتغييرات المهمة

فيفا Ultimate Team هو وضع اللعبة الأكثر شعبية كل عام في اللعبة، وفي فيفا 22 حصل على بعض التغييرات التي ليست بالكبيرة.

التغييرات الرئيسية ستكون في تقسيم المنافسين وبطاقات أبطال FUT، بينما تمت إضافة نوع بطاقة جديد.

ستكون التحسينات الخاصة بـ FUT متاحة على جميع الأنظمة الأساسية عندما يتم إصدار اللعبة الجديدة في 1 أكتوبر.

وهنا جول يلقي نظرة على تغييرات Ultimate Team القادمة في فيفا 22.

تقسيم المنافسين "Division Rivals"

أكبر تغيير في Division Rivals هو نظام التقدم الموسمي الجديد.

يستخدم هذا الوضع نظامًا جديدًا في فيفا 22 يعكس بشكل أفضل مستوى مهارتك.

يعمل على مراحل، مع كل فوز تتقدم بمرحلة واحدة وكل هزيمة تسقطك مرحلة واحدة.

يمكنك الآن عمل سلسلة انتصارات لمساعدتك على التقدم عبر المراحل بسرعة أكبر - كل مباراة تفوز بها مرتين متتاليتين ستتقدم مرحلتين بدلاً من المرحلة المعتادة.

وفي حين أنه خصصت لك الإصدارات السابقة من اللعبة قسمًا بناءً على المباريات المؤهلة، سيبدأ كل لاعب في القسم 10 في FIFA 22.

سيتم أيضًا إعادة ضبط التقدم خلال كل موسم داخل اللعبة، مع إضافة المكافآت الموسمية الآن بالإضافة إلى المكافآت الأسبوعية المعتادة.

سيكون لدى Division Rivals أيضًا قسم النخبة الجديد، حيث سيتنافس أفضل لاعبي FUT في العالم.

قسم النخبة أعلى من القسم 1 ولا يوجد به هبوط، لذلك بمجرد أن تتأهل لقسم النخبة، ستبقى هناك لبقية الموسم الحالي.

ترى الشركة المنتجة أن نظام التطور الجديد في Division Rivals سيحسن التوافق بين اللاعبين، حيث سيحاول البحث عن خصم في مرحلة قريبة مع مراعاة موقعه الفعلي أيضًا.

بطاقات أبطال FUT

لم يعد دوري الـ48 ساعة في FIFA 22 حيث سيتم توزيع أبطال FUT على مدار الأسبوع بدلاً من ثلاثة أيام فقط كما كان في الإصدارات السابقة من اللعبة.

هذا العام، سيتم تقديم المباريات الفاصلة والنهائية للأبطال بالتأهل بناءً على النقاط بدلاً من الانتصارات، مما يعني أنه لا يزال بإمكانك التقدم إذا خسرت.

ستستمر ربح نقاط تأهيل الأبطال في Division Rivals، وبمجرد أن تربح نقاطًا كافية ستدخل في الملحق.

تربح مباريات الملحق نقاطًا نحو تصنيفات البطل والمكافآت وتحدد ما ستحصل عليه في نهاية كل موسم FUT مدته ستة أسابيع.

اربح نقاطًا كافية في تصفيات الأبطال وستحصل على رمز التأهل للنهائيات. يمكن استخدام هذا وقتما تشاء.

نهائيات أبطال FUT هي دوري نهاية الأسبوع الجديد وتستغرق ثلاثة أيام، ولكن يمكنك المشاركة في أي يوم بدلاً من أيام الجمعة فقط كما كان الحال في فيفا 21.

تخصيص الملعب

تم تقديم ملعب FUT في فيفا 21 وعاد للعبة فيفا 22 مع بعض الإضافات الجديدة.

تمت إضافة منطقة VIP للمشجعين المميزين في المدرجات، والتي يمكن أن تحتوي أيضًا على لافتات إضافية.

تتضمن خيارات التخصيص بطاقات الجماهير واللافتات ثنائية العصا وأعلام الجماهير.

هناك أيضًا لافتات كبيرة وهو جديد لعبة فيفا 22 والذي يمكن دمجها مع اللافتات الأصغر.

يمكنك الآن استخدام مرشح الألوان في البحث في سوق الانتقالات لمساعدتك في العثور على عناصر الملعب بسهولة أكبر.

أساطير FUT

تقدم فيفا 22 نوع بطاقة جديدًا للعب بالأساطير.

أساطير FUT هم لاعبون اعتزلوا في السنوات الأخيرة وينتمون إلى الدوري الذي أحدثوا فيه التأثير الأكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يتواجدون جميعًا في نادي الأبطال، والذي يوفر ارتباطًا قويًا بكل نادٍ آخر في الدوري المميز الخاص بهم.

سيكون لبطلين من دوريات مختلفة روابط قوية مع بعضهما البعض، مما سيساعد عند بناء تشكيلات مختلفة.

تغييرات Ultimate Team الأخرى

تم إضافة وضع المطابقة العامة إلى مباريات FUT الودية، مما يعني أنه يمكنك اللعب جنبًا إلى جنب مع زميل عشوائي في الفريق الخضم.

على عكس اللعب التعاوني العادي، لن تستخدم فريق FUT الخاص بك، ولكن ستتمكن من الاختيار من بين الفرق العامة الفريدة المتغيرة بانتظام.

يجب أن يمنح هذا الأشخاص الفرصة لاستخدام لاعبين قد لا يلعبون معهم في اللعبة بخلاف ذلك.

تلقت القائمة الرئيسية أيضًا بعض التعديلات في فيفا 22 مع إضافة علامات تبويب لمساعدتك في الوصول إلى العناصر الشائعة بسرعة أكبر.

أصبحت تحديات بناء التشكيلة (SBCs) متاحة الآن من خلال علامة في الصفحة الرئيسية وأصبح الآن من السهل التبديل من تحديات بناء التشكيلة إلى سوق الانتقالات والعودة مرة أخرى.

تم نقل تشكيلتك إلى علامة النادي، والتي تتضمن أيضًا إحصائيات اللاعب وتخصيص النادي ولوحات المتصدرين.

تمت إضافة عرض عنصر اللاعب الجديد أيضًا لإظهار السمات الرئيسية، بينما تمت إضافة إعدادات جديدة في طريقة اللعب وكاميرات الاحتفال.

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