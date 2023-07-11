ما هو راتب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الهلال؟ وما العرض المقدم له؟

تفاصيل عرض الهلال المقدم للتعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم وسط لاتسيو الإيطالي، وكل ما تريد معرفته عن الصفقة وراتبه..

يكثف نادي الهلال السعودي جهوده في الأيام القليلة الماضية لمحاولة حسم صفقة التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش قائد نادي لاتسيو الإيطالي، لدعم صفوف "الزعيم" قبل انطلاق موسم 2023-2024.

الهلال يسعى إلى ضم ميلينكوفيتش سافيتش، ليكون الصفقة العالمية الثالثة التي تنضم إلى صفوفه في صيف 2023، بعدم ضم السنغالي خاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيش.

وخلال الأيام التي شهدتها المفاوضات، هناك حالة من التضارب حول العرض المقدم من الهلال إلى لاتسيو لإقناع نادي العاصمة الإيطالية بالتخلي عن نجمه الصربي، بالإضافة إلى ذلك يوجد تضارب أيضًا بشأن عرض "الزعيم" إلى ميلينكوفيتش سافيتش.

وفي التقرير التالي من "جول.كوم"، نتعرف على عرض الهلال المقدم إلى لاتسيو للحصول على سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وراتب الصربي رفقة "الزعيم".

ما هو راتب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مع الهلال؟

الصحفي الفرنسي سانتي أونا أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن الهلال يعرض على سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الحصول على راتب يبلغ 20 مليون يورو سنويًا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن عقد اللاعب الصربي مع "الزعيم" سيمتد لثلاثة مواسم قادمة، وهو ما يعني أن ميلينكوفيتش سافيتش سيحصل على 60 مليون يورو خلال مدة إقامته مع الهلال.

ما هو عرض الهلال إلى لاتسيو لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش؟

كما أسلفنا، تتضارب التقارير بشأن العرض المقدم من الهلال إلى لاتسيو لشراء العام الأخير في عقد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش رفقة نادي العاصمة الإيطالية.

وبينما يؤكد سانتي أونا عبر حسابه على موقع "تويتر" أن عرض الهلال إلى لاتسيو يبلغ 40 مليون يورو، إلا أن كلاوديو لوتيتو رئيس "النسور" ينفي ذلك.

رئيس النادي الإيطالي أكد في تصريحات لصحيفة "إل ماسيجيرو" الإيطالية أن عرض الهلال أقل من 50 مليون يورو، لكنه لم يحدد بالضبط القيمة التي قدمها "الزعيم".

ومع حالة التضارب بين تأكيد الصحفي الفرنسي وتصريحات رئيس لاتسيو، فإن الصفقة قد تكلف الهلال في هذه الحالة مبلغًا يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو، وهو ما يبدو أنه سيرضي فريق العاصمة الإيطالية.