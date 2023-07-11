رئيس لاتسيو يُحذر الهلال ويكشف تفاصيل عرض الـ140 مليون يورو المرفوض لسافيتش

كلاوديو لوتيتو يروي قصة مثيرة عن لاعبه الذي اقترب من الهلال

اعترف كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو باقتراب نجم الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من الرحيل إلى الهلال السعودي، مؤكدًا أن اللاعب الصربي اختار وجهته بالفعل ورفض تجديد عقده مع الفريق.

التقارير الصحفية المتابعة أكدت منذ يوم أمس حسم الهلال للصفقة تمامًا مقابل 40 مليون يورو للاتسيو و60 مليون يورو للاعب مقابل توقيعه على عقد لمدة 3 سنوات مع إمكانية التمديد لرابع.

الرئيس الإيطالي أكد أنه لم يكن ليبيع سافيتش لولا أنه اختار ذلك، مضيفًا في تصريحات لصحيفة إل ماسيجيرو "عرض الهلال أقل من 50 مليون يورو، إن كنت سأنتظر العرض المناسب ما كنت سأبيعه أبدًا، لكني أحفظ دومًا عهدي للاعبين وقد وعدت اللاعب بأنني قد أقبل العرض الأقل له".

وحذر لوتيتو الهلال من التأخر في حسم الصفقة، إذ قال "إن لم يتم دفع المال وتوقيع العقد سيذهب اللاعب إلى المعسكر، ادفع المال ترى الجمل!".

الرئيس الذي يُوصف في إيطاليا بأنه أحد أصعب المفاوضين سُئل عن عرض ميلان السابق لضم سافيتش، فأجاب "نعم، رفضت عرضًا من ميلان بقيمة 140 مليون يورو لضم سافيتش في 2018، 60 مليونًا مباشرة و80 خلال 5 سنوات، لكني لست نادمًا أبدًا".

يذكر أن سافيتش يلعب للاتسيو منذ عام 2015، ومنذ ذلك الحين، خاض معه 341 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 69 هدفًا وصنع 59 آخرين.