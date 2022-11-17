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ما هو تاريخ مشاركات منتخب المغرب في كأس العالم؟

بلال محمد
9:12 م غرينتش+3 17‏/11‏/2022
morocco 2022
تعرف على تاريخ مشاركات منتخب المغرب في كأس العالم وأرقام مشاركات أسود الأطلس السابقة في المونديال قبل المشاركة في نسخة 2022.

يشارك منتخب المغرب، في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي، وسيطمح للذهاب بعيدًا في المونديال، خاصة أن مجموعته قد تكون في المتناول.

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب المغربي، في مجموعة متوسطة بالنسبة لأسود الأطلس، مع بلجيكا، كندا، وكرواتيا.

ويتشارك أسود الأطلس مع كل من تونس والسعودية في الرقم القياسي لأكثر المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم.

المنتخب المغربي يهدف إلى أن تكون مشاركته السادسة في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا جديدًا يصالح به الجماهير بعد الإخفاق في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ما هو تاريخ العرب في كأس العالم؟

في التقرير التالي نستعرض ما ينبغي معرفته عن تاريخ المغرب في كأس العالم رقميًا وبالتحليل للأداء في كل مشاركة.

ما هو تاريخ مشاركات المغرب في كأس العالم؟

المنتخبعدد المشاركاتسنوات المشاركةأفضل مركزعدد المبارياتعدد الأهداف
المغرب51970-1986-1994-1998-2018دور الـ 161611

مشاركة المغرب في كأس العالم 1970

شارك المنتخب المغربي لأول مرة في كأس العالم في نسخة 1970، ولكنه وده البطولة من دور المجموعات، بعد مشاركته في مجموعة قوية برفقة ألمانيا الغربية وبيرو وبلغاريا.

وخسر أسود الأطلس ألمانيا الغربية بهدفين مقابل هدف، ثم من بيرو بثلاثية نظيفة، قبل التعادل مع بلغاريا بهدف لكل فريق.

احتلوا المركز الثالث في المجموعة وغادروا برأس مرفوعة باصمين على مشاركة لا تنسى لنسور قرطاج.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب1970326دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 1986

عاد المنتخب المغربي إلى كأس العالم بعد 16عامًا، ليحقق أفضل انجاز له في البطولة عندما وصل إلى دور الـ 16.

وقعت المغرب في مجموعة صعبة ضمت كلًا من إنجلترا وبولندا والبرتغال، وتمكن أسود الأطلس من التعادل مع إنجلترا وبولندا سلبيًا، قبل تحقيق الفوز على البرتغال بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

وفي دور الـ 16 ضرب المنتخب المغربي موعدًا مع ألمانيا الغربية، ولكن خسر أسود الأطلس بهدف دون رد.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب1986432دور الـ 16

مشاركة المغرب في كأس العالم 1994

أوقعت القرعة منتخب المغرب في مونديال 1994 مع بلجيكا، السعودية، وهولندا، ولكن خسر أسود الأطلس جميع مبارياتهم في البطولة.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب1994325دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 1998

بالرغم من تقديم أداء جيد من المغرب في مونديال 1998، إلا أن التعادل مع النرويج والفوز على اسكتلندا، لم يكن كافيًا للعبور إلى دور الـ 16، بعد الخسارة من البرازيل.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب1998355دور المجموعات

مشاركة المغرب في كأس العالم 2018

لم تكن القرعة رحيمة بمنتخب المغرب حين أوقعته في مجموعة واحدة مع إبران وإسبانيا، والبرتغال.

وخسر أسود الأطلس من إيران والبرتغال، قبل التعادل أمام إسبانيا بهدفين لكل فريق.

المنتخبالبطولةعدد المبارياتلهعليهالمركز
المغرب2018324دور المجموعات

من أكثر لاعبي المغرب مشاركة في كأس العالم؟

اللاعبعدد المبارياتعدد النسخ
مصطفى حاجي62 (1994-1994)
رشيد عزوزي52 (1994-1994)
عبد الكريم الحضريوي52 (1994-1994)
نور الدين النيبت52 (1994-1994)
الطاهر الخلج52 (1994-1994)
عزيز بودربالة41 (1986)
خليفة العابد41 (1986)

من هداف المغرب في كأس العالم؟

يتصدر الثلاثي عبد الرزاق خيري، وصلاح الدين بصير، وعبد الجليل حدا، قائمة هدافي منتخب المغرب في كأس العالم بواقع هدفين لكل لاعب.

اللاعبعدد الأهدافسنوات المشاركة
عبد الرزاق خيري21986
صلاح الدين بصير21998
عبد الجليل حدا11998
موهوب الغزواني11970
حومان جرير11970
كريمو11986
محمد الشاوي11994
حسن الناظر11994
مصطفى حاجي11998
خالد بوطيب12018
يوسف النصيري12018

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