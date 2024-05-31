ما موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني 2024-2025؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني، والأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025..

تعد بطولة الدوري الألماني واحدة من البطولات الجماهيرية الكبرى على الصعيد الأوروبي، ويتنافس فيها العديد من العمالقة للحصول على اللقب إضافة إلى أندية أخرى تتنافس بين الحين والآخر.

نسخة 2023-2024 من الدوري الألماني شهدت تفوقًا كاسحًا لفريق باير ليفركوزن الذي استفاد من الثورة الإسبانية التي قادها مدربه تشابي ألونسو.

انتهى الموسم المثير، ولذلك عليك التعرف على موعد بداية الدوري الألماني 2024-2025، وما هي الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وما هي الأندية التي هبطت والأندية التي صعدت إلى الدوري الألماني "البوندسليجا"؟.

أكثر الفرق تحقيقًا للدوري الألماني عبر التاريخ

متى يبدأ الدوري الألماني 2024-2025؟

حددت رابطة الدوري الألماني انطلاق موسم 2024-2025 من يوم الجمعة 23 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد.

كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الألماني سيكون يوم السبت 17 مايو 2025.

البطولة البداية النهاية الدوري الألماني 2024-2025 الجمعة 23 أغسطس 2024 السبت 17 مايو 2025

ما هي الفرق الألمانية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

5 مقاعد للكرة الألمانية ستحضر في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وقد تم الوقوف عليها جميعًا بالفعل.. وهي باير ليفركوزن وبايرن ميونخ ولايبزيج وشتوتجارت وبوروسيا دورتموند.

ما هي الفرق الألمانية المتأهلة للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025؟

تأهل كلًا من أينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السادس، وهوفنهايم صاحب المركز السابع إلى بطولة الدوري الأوروبي.

بينما تأهل هيدنهايم صاحب المركز الثامن إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

الفريق البطولة الأوروبية ياير ليفركوزن دوري أبطال أوروبا 2024-2025 شتوتجارت بايرن ميونخ لايبزيج بوروسيا دورتموند أينتراخت فرانكفورت الدوري الأوروبي 2024-2025 هوفنهايم هيدنهايم دوري المؤتمر الأوروبي 2024-2025

ما هي الفرق الهابطة إلى الدوري الألماني الدرجة الثانية؟

شهد موسم 2023-2024 من الدوري الألماني هبوط فريقين إلى دوري الدرجة الثانية وهما كولن ودارمشتادت.

ما هي الفرق الصاعدة إلى الدوري الألماني 2024-2025؟

حسم كل من هولشتاين كيل وسانت باولي الصعود رسميًًا إلى الدوري الألماني 2024-2025