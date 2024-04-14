Bayer Leverkusen Bundesliga winners GFXGetty/GOAL
أحمد مجدي

أكثر الفرق تحقيقًا للدوري الألماني عبر التاريخ

الدوري الألماني الدرجة الأولىبايرن ميونخباير ليفركوزنفيردر بريمنفولفسبورغبوروسيا دورتموند

تعرف على أكثر الفرق فوزًا بالدوري الألماني عبر التاريخ، والفرق الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة..

حين نتحدث عن الدوري الألماني، فنحن نتحدث عن واحدة من أقوى البطولات المحلية على مستوى الدوريات الأوروبية، بل وأعرقها أيضًا، لأن البطولة المحلية في ألمانيا انطلقت عام 1903، تغيرت بتغير التكوينات السياسية التي عصفت ببلاد الراين.

البطولة بشكله الحالي والتي انطلقت عام 1963 اشتملت على أكثر من فريق متوج، يتصدرهم جميعًا بايرن ميونخ الذي يعد الأنجح على مستوى البوندسليجا تاريخيًا

البافاري هو أهم فريق في هذه المنافسة وأكثر من حقق لقب الدوري الألماني، لكنه على أعتاب فقدان اللقب هذا العام لصالح باير ليفركوزن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم الفرق الفائزة بلقب الدوري الألماني عبر التاريخ، وكذلك الفرق التي سبق أن حصلت على الوصافة وعدد مرات التتويج وعدد مرات الوصافة.

الدوري الألماني الدرجة الأولى جدول الترتيب - 2023/2024

ما أكثر الفرق تتويجًا بالدوري الألماني عبر التاريخ؟

الفريقالبطلالوصيفسنوات التتويج
بايرن ميونخ33101931–32, 1968–69, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1979–80, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1988–89, 1989–90, 1993–94, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20، 2020–21، 2021–22، 2022–23
نورنبرج931919–20, 1920–21, 1923–24, 1924–25, 1926–27, 1935–36, 1947–48, 1960–61, 1967–68
بوروسيا دورتموند8101955–56, 1956–57, 1962–63, 1994–95, 1995–96 , 2001–02 , 2010–11 , 2011–12
شالكه7101933–34, 1934–35, 1936–37, 1938–39, 1939–40, 1941–42, 1957–58
هامبورج681922–23, 1927–28, 1959–60, 1978–79, 1981–82, 1982–83
شتوتجارت541949–50, 1951–52, 1983–84, 1991–92, 2006–07
بوروسيا مونشنجلادباخ521969–70, 1970–71, 1974–75, 1975–76, 1976–77
فيردر بريمن471964–65, 1987–88, 1992–93, 2003–04
كايزر سلاوترن441950–51, 1952–53, 1990–91, 1997–98
كولن371961–62, 1963–64, 1977–78
لوكوموتيف لايبزيج321902–03, 1905–06, 1912–13
جرويتر فورت311913–14, 1925–26, 1928–29
هيرتا برلين251929–30, 1930–31
فيكتوريا برلين221910–1911
دريسدن211943–1944
هانوفر2-1937–38, 1953–54
كارلسروه إف في121909–10
هولشتاين كيل121911–12
ميونخ 1860121965–66
1890 برلين111904–05
كارلسروه إس سي111908–09
فورتونا دوسلدورف111932–33
أينتراخت فرانكفورت111958–59
فولفسبورج112008–09
فريبيرج1-1906–07
رابيد فيينا1-1940–41
مانهايم1-1948–49
روت فايس إيسن1-1954–55
أينتراخت براونشفايج1-1966–67
باير ليفركوزن-5-
ساربروكن-2-
كيكرز أوفنباخ-2-
براج-1-
بفورتسهايم-1-
شتوتجارت كيكرز-1-
أينتراخت دويسبورج-1-
أونيون برلين-1-
إف سي فرانكفورت-1-
أدميرا فاكر مودلينج-1-
فيرست فيينا-1-
القوات الجوية - هامبورج-1-
برويسن مونستر-1-
دويسبورج-1-
ألمانيا آخن-1-
لايبزيج1-
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