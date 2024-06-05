ما موعد الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على موعد بداية الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، والأندية المتأهلة إلى نسخة 2024-2025..

تعد بطولة دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأهم على الصعيد الأوروبي بالنسبة للأندية، والتي يتنافس فيها أقوى وأعتى الفرق الأوروبية العالمية من أجل الحصول على لقب ذات الأذنين الغالي.

نسخة 2023-2024 من دوري الأبطال شهدت منافسة ضارية انتهت بتتويج ريال مدريد بطل أوروبا الأول، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

في السطور التالية تعرف على موعد بداية دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وما هي الأندية التي ستشارك في الموسم الجديد من ذات الأذنين.

متى يبدأ دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ستبدأ مباريات الدور التأهيلي الأول من المرحلة السابقة للدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 -2025 يوم 9 يوليو 2024، ثم الدور التأهيلي الثاني يوم 23 يوليو 2024 ثم الدور التأهيلي الثالث يوم 6 أغسطس 2024 ثم الإقصائيات الأخيرة يوم 20 أغسطس 2024.

بينما تنطلق مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم 17 سبتمبر 2024.

الدور الموعد الدور التأهيلي الأول 9 يوليو 2024 الدور التأهيلي الثاني 23 يوليو 2024 الدور التأهيلي الثالث 6 أغسطس 2024 الإقصائيات التأهيلية 20 أغسطس 2024 دور المجموعات 17 سبتمبر 2024

ما نظام دوري أبطال أوروبا الجديد 2024-2025؟

اتخذ "يويفا" قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا إلى 36 فريقًا، بدلًا من وصول 32 فريقًا إلى دور المجموعات، ويتم تقسيمها على النحو التالي

32 فريقٌا تتأهل وفق المعطيات الجارية بشكل اعتيادي.

4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:-

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قارياً.

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

- مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).

ما هو نظام دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجديد؟

ما هي الفرق الصاعدة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

من كل بلد أوروبي كبير، ضمنت بعض الفرق مقاعدها في البطولة نسخة 2024-2025، ففي إسبانيا ضمن كل من ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا وأتلتيكو مدريد مقاعدهم، وفي إنجلترا ضمن آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا، وفي إيطاليا ضمن إنتر وميلان وبولونيا وروما ويوفنتوس، بجانب بطل اليوربا ليج أتالانتا.

وفي الجدول التالي نستعرض لكم الأندية التي ضمنت الوصول إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وتصنيفهم

تصنيف الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025