ما موعد الموسم الجديد من الدوري الأوروبي 2024-2025؟

تعد بطولة الدوري الأوروبي البطولة الثانية على الصعيد الأوروبي بالنسبة للأندية، ويتنافس دائمًا العديد من الفرق للحصول على اللقب إضافة إلى أندية أخرى تتنافس بين الحين والآخر.
نسخة 2023-2024 من الدوري الأوروبي شهدت منافسة ضارية انتهت بتتويج أتالانتا الإيطالي على حساب باير ليفركوزن الألماني.
في السطور التالية تعرف على موعد بداية الدوري الأوروبي 2024-2025، وما هي الأندية التي ستشارك في الدوري الأوروبي 2024-2025.
متى يبدأ الدوري الأوروبي 2024-2025؟
ستبدأ مباريات الدور التأهيلي الأول من المرحلة السابقة للدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي 2024 -2025 يوم 11 يوليو 2024، ثم الدور التأهيلي الثاني يوم 25 يوليو 2024 ثم الدور التأهيلي الثالث يوم 5 أغسطس 2024 ثم الإقصائيات الأخيرة يوم 22 أغسطس 2024.
بينما تنطلق مرحلة دور المجموعات يوم 25 سبتمبر 2024.
|الدور
|الموعد
|الدور التأهيلي الأول
|11 يوليو 2024
|الدور التأهيلي الثاني
|25 يوليو 2024
|الدور التأهيلي الثالث
|5 أغسطس 2024
|الإقصائيات التأهيلية
|22 أغسطس 2024
|دور المجموعات
|25 سبتمبر 2024
ما نظام الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي الجديد 2024-2025؟
لا يختلف نظام الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر عن دوري أبطال أوروبا، إلا أنّ الفارق في دوري المؤتمر الأوروبي هو تصنيف الفرق إلى 6 تصنيفات بحيث تكون المباريات بين 6 فرق وليس 8 كما هو الحال في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
ما هو نظام دوري أبطال أوروبا 2024-2025 الجديد؟
ما هي الفرق الصاعدة إلى الدوري الأوروبي 2024-2025؟
بشكل عام تأهلت الفرق التالية إلى الدوري الأوروبي 2024-2025، وينتظر وصول عدد الفرق وفق المشوار التأهيلي إلى 36 فريقًا بنفس نظام بطولة دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي في النسخة الجديدة..
|أولمبياكوس
|مانشستر يونايتد
|توتنهام
|أتلتيك بيلباو
|ريال سوسييداد
|أينتراخت فرانكفورت
|هوفنهايم
|روما
|لاتسيو
|نيس
|ليون
|ألكمار
|بورتو
|أندرلخت
|هارتس
|لاسك لينز
|تي إس سي
|بيشكتاش
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