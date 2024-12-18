"ما فعلوه أذهلني".. رسالة عشق جديدة من جمال موسيالا إلى برشلونة

ماذا قال نجم البايرن؟

بعث جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ، برسالة جديدة إلى برشلونة، بشأن عشقه القديم للنادي الكتالوني.

ولم يخف موسيالا أبدًا شغفه بالبارسا، وأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي كان مثله الأعلى في طفولته.

وقال جمال في مقابلة مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية: "برشلونة كان فريقي المرجعي، فريقي المفضل. كان لدي قميص ميسي، خط الوسط مع تشافي وإنييستا وبوسكيتس أذهلني. كنت أستطيع مشاهدة مبارياتهم مرارًا وتكرارًا".

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وأضاف: "في الجزء الخلفي من قمصاني عندما كنت طفلًا، كان يظهر ميسي دائمًا تقريبًا، كان لدي أيضًا قميص نيمار، لكن ميسي كان بطلي".

وبدأ موسيالا رحلته مع الفريق الأول لبايرن ميونخ في موسم 2020-21 تحت قيادة هانز فليك، المدرب الحالي لبرشلونة، علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2026، ولم يتوصل بعد لاتفاق بشأن التجديد.