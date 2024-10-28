واقعة مكررة..

شهد الاستوديو التحليلي لمباراة آرسنال وليفربول في قناة "سكاي سبورتس" واقعة طريفة بين الثنائي جايمي كاراجر وثيو والكوت نجما الريدز والجانرز السابقين.

وتعادل آرسنال وليفربول بنتيجة 2-2 مساء أمس الأحد على ملعب الإمارات، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثناء تحليل أداء اللاعبين، فوجئ كاراجر بنجم آرسنال السابق "والكوت" يضع يده على فخذه، في تصرف غريب، ما دفع لاعب ليفربول السابق للتعليق "هل كل شيء على ما يرام؟" ما أثار ضحك الجميع.

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وذكّرت شبكة "سكاي سبورتس" كاراجر بواقعة مشابهة في 2015، حين وضع تييري هنري، نجم آرسنال السابق يده على فخذ اللاعب الإنجليزي في الاستوديو أيضًا.

وحسب مقطع الفيديو الذي نشرته الشبكة على منصة إكس، وشاركه كاراجر تحت عنوان "كل شيء بخير! (مع رسوم تعبيرية ضاحة)"، لم يقم لاعب ليفربول السابق بأي رد فعل هذه المرة (تجاه هنري)، علمًا بأن النجم الفرنسي رفع يده سريعًا، بينما كان مقدم البرنامج يعلن نبأ رحيل بريندان روديجرز عن ليفربول.