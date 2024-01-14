كاسياس لم يسكت.. سخرية نجم برشلونة السابق تفتح النار عليه بسبب سباق السرعة مع بيل!

هل رأيت جاريث!

استرجع مارك بارترا، لاعب برشلونة السابق، ذكريات الهدف الذي سجله في شباك إيكر كاسياس حارس ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2014 بين الفريقين.

ويضرب ريال مدريد وبرشلونة موعدا اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، بالمملكة العربية السعودية.

ونشر بارترا ستوري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بصور للهدف، لكن كاسياس لم يلتزم بالصمت.

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ورد إيكر بكاريكاتير ساخر من لاعب برشلونة السابق، بسبب ما فعله النجم الويلزي جاريث بيل في تلك المواجهة، والتي حسمها ريال مدريد (2-1).

وأحرز بيل هدفا تاريخيا أهدى به الميرنجي اللقب، وأصبح يصنف من أشهر الأهداف في تاريخ مواجهات الفريقين، نظرا للانطلاقة المذهلة التي قام بها النجم الويلزي وتخطى فيها بارترا بطريقة أثارت سخرية الكثيرين من الأخير.

وهذه ليست الحلقة الأولى من السخرية بين الثنائي بارترا وكاسياس، ففي 2017 ظهر لاعب برشلونة السابق في بث مباشر على إنستجرام، فعلق عليه إيكر بالقول: "هل رأيت جاريث بيل؟ هل أمسكت به؟ أنظر، إنه خلفك!"، ورد عليه بارترا: "صديقي كاسياس، هل أمسكت بها؟" (مع صورة للهدف).