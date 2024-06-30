ما فعله أضر بنا.. انقسام في برشلونة بشأن التعاقد مع نجم اليورو!

لماذا يرفض البعض الصفقة؟

تشهد إدارة برشلونة حالة من الانقسام بشأن التعاقد المحتمل مع نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بلباو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ويليامز ما زال هدفًا أساسيًا للفريق الكتالوني، من أجل تعزيز مركز الجناح، لكن "لا يوجد إجماع عليه في مجلس الإدارة"، رغم الاتفاق على أهميته وجودته الفنية.

وأوضحت أن "بعض أعضاء مجلس الإدارة -ليس من بينهم الرئيس جوان لابورتا- أبدوا استياءهم من إدارة ويليامز لمستقبله، إذ تجاهل اهتمام برشلونة في صيف 2023، مع انتهاء عقده السابق مع بيلباو، وقرر التجديد إلى 2027 حتى لا يرحل مجانًا عن النادي الذي نشأ فيه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرى الرافضون لصفقة ويليامز في برشلونة أن "صاحب الـ21 عامًا أضر بقراره النادي الكتالوني، الذي يعاني ماليًا بشكل كبير".

وختمت: "بيلباو لن يجعل الأمور سهلة على أي نادٍ مهتم بنيكو ويليامز، حيث سيتمسك بالشرط الجزائي في عقده والبالغ 58 مليون يورو".