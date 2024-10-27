ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون في كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون في كأس الملك السعودي 2024-2025

يلتقي كل من النصر والتعاون ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس الملك السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025" على ملعب الأول بارك.

ويدخل النصر المباراة بغرض الفوز ولاشيء سواه، لاستمرار حملته نحو تحقيق لقب محلي يعود به لمنصات التتويج وسط سيطرة هلالية ملحوظة على كل الألقاب..

بالتأكيد يرغب مشجعو الفريقين خاصة النصراويين في حضور المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون في دوري روشن السعودي 2024-2025.

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جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025 هو الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما طرق شراء تذاكر مباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

طرح نادي النصر تذاكر مباراته ضد الهلال على موقع "الأول بارك".

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ما أسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2024-2025؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر والتعاون من 20 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة..