تعرف على جميع التحركات الرسمية للهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2025، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الزعيم؟

يطمح الهلال في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الهلال فيما تبقى من الموسم الذي يقدم فيه الزعيم أداء استثنائيًا.

ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الهلال في الميركاتو الشتوي 2025، إلا أن المدرب جورج جيسوس لا يريد استقدام أي صفقة ليس من شأنها تعزيز الانسجام بين صفوف الفريق، لذلك سيفكر كثيرًا من أجل تدعيم الهلال بأفضل العناصر في النافذة الشتوية.

إذًا، ما هي صفقات الهلال في شتاء 2025؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الزعيم؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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ما صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

الهلال يستهدف التعاقد مع لاعب أجنبي - تحت السن -، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ مع الحفاظ على جميع المحترفين الحاليين في صفوف الفريق الأول.

ويضم الهلال في صفوفه لاعبًا أجنبيًا واحد فقط - تحت السن -، وهو المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ ما يسمح له بالتعاقد مع محترف آخر في هذه الفئة، حسب اللوائح والقوانين الرياضية، في المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يجلب الهلال اللاعب الإسباني ألبرتو موليرو، وفي هذا السياق.. اعترف هيلجيرا في تصريحات مع صحيفة "شوووت"، بوجود مفاوضات بين إداراتي الهلال ولاس بالماس، خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ من أجل حسم صفقة موليرو.

من اللاعبون الراحلون عن الهلال في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

سيكون الملف الأبرز في ميركاتو شتاء 2025 هو ملف البرازيلي نيمار، الذي سيحسم الهلال مصيره بوضوح وما إذا كان سيجدد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2025.

لكن إن كان هناك راحلون آخرون من بين صفوف المحترفين، فسيكون رينان لودي الذي قد يجلب الهلال اسمًا آخر بدلًا منه على الأرجح.