تعرف على جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

الأمر بات شبه رسمي، وبات الاستقرار شبه مؤكد على تحديد يوم 22 أغسطس 2024 موعدًا لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي 2024-2025.

ولم يتم الإعلان عن موعد نهاية الموسم رسميًا، إلا أنه من المتوقع أن ينتهي بصورة طبيعية في شهر مايو 2025، إلا إذا تسبب التوقف المتعلق بمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج والذي يتوقع أن يصل إلى 27 يومًا في زيادة مدة الموسم.

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بالتأكيد سيكون اسم الزعيم الهلالي أبرز المرتقبين في نسخة الموسم المقبل، كيف لا وهو الذي حقق عن جدارة واستحقاق لقب الموسم الماضي بعد مستوى تاريخي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب..

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

مباريات الدوري السعودي تُنقل على قنوات SSC التي أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024؟

يمكن الاشتراك في تطبيق شاهد لأجل متابعة البث المباشر لمباريات دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 يوم 14 يوليو، وسوف يتم الكشف عن الملاعب والتوقيت النهائي لأول جولتين يوم 18 من الشهر ذاته.

وفي 18 أغسطس سوف يتم الإعلان عن أيام ومواعيد الجولات الست التالية (من الجولة 3 حتى الجولة 8) بعد التعرف على جدول مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال اسيا للنخبة ودوري أبطال اسيا (2).

وسوف يبدأ الهلال مبارياته أمام الأخدود، بينما يلعب ضد الاتحاد في الجولة الرابعة والجولة 21.

وسوف يواجه الأهلي في الجولة السادسة وكذلك الجولة 23.

أما بالنسبة لديربي الرياض، فسوف يُقام في الجولتين التاسعة و26.

الجولة المباراة 1 الأخدود - الهلال 2 الهلال - ضمك 3 الرياض - الهلال 4 الهلال - الاتحاد 5 الخلود - الهلال 6 الأهلي - الهلال 7 الهلال - الفيحاء 8 الهلال - التعاون 9 النصر - الهلال 10 الهلال - الاتفاق 11 الخليج - الهلال 12 الشباب - الهلال 13 الهلال - الرائد 14 العروبة - الهلال 15 الهلال - الفتح 16 الهلال - الوحدة 17 القادسية - الهلال 18 الهلال - الأخدود 19 ضمك - الهلال 20 الهلال - الرياض 21 الاتحاد - الهلال 22 الهلال - الخلود 23 الهلال - الأهلي 24 الفيحاء - الهلال 25 التعاون - الهلال 26 الهلال - النصر 27 الاتفاق - الهلال 28 الهلال - الخليج 29 الهلال - الشباب 30 الرائد - الهلال 31 الهلال - العروبة 32 الفتح - الهلال 33 الوحدة - الهلال 34 الهلال - القادسية

جدول ترتيب الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025