ما سر الاتصال بين رئيس ريال مدريد وراموس؟

لفتة مميزة..

لا تتوقف الذكريات السعيدة لريال مدريد على صعيد دوري أبطال أوروبا في شهر مايو، فالنادي الملكي هو الأكثر تتويجًا بالبطولة عبر تاريخها بـ13 لقبًا منهم 4 في آخر 6 سنوات.

مفتاح رباعية هذا العقد للميرينجي كان رأسية سيرخيو راموس في نهائي 2014 أمام أتلتيكو مدريد، عندما كان الريال متأخرًا بهدف حتى اللحظات الأخيرة ليُدرك القائد التعديل ويفوز فريقه في الأوقات الإضافية برباعية ويحقق العاشرة.

عادت تدريبات كرة القدم مجددًا إلى إسبانيا بعد شهرين من الإيقاف بسبب فيروس كورونا، في وقتٍ حددت فيه رابطة الدوري الإسباني موعد 11 يونيو موعدًا لاستئناف الليجا من جديد.

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وخلال التدريبات، انتشر فيديو منها ولوكا مودريتش وراموس يقلدان هدف الأخير في الأتليتي في الذكرى السادسة له، ما أثار عاصفة من الإعجاب والمتابعة من قبل جماهير الملكي عبر العالم.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى أن بعد هذا الفيديو اتصل فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بالقائد راموس واسترجعا سويًا ذكريات هذه البطولة العصيبة، في دليل آخر على تحسن العلاقة بينهما في الأشهر الأخيرة.

العلاقة بين بيريز وراموس أخذت منحنًا أكثر إيجابية خلال أزمة فيروس كورونا، فالقائد كان هو من يقوم بالتفاوض مع اللاعبين في مسألة تخفيض الرواتب وقد نجح بالفعل في ذلك.

كل هذه المؤشرات تؤكد أن راموس باقٍ في سانتياجو برنابيو ربما حتى الاعتزال، لا سيما وأن المستويات التي يقدمها الدولي الإسباني على مدار الموسمين الأخيرين لا تزال مميزة مع سيطرته الكبيرة على غرف خلع الملابس.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد هُزِم في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي بهدفين لهدف في مدريد، وأُجِلت مباراة العودة لشهر أغسطس ولن يشارك راموس فيها بعد طرده ذهابًا.

