كورتوا: كورونا أفاد ريال مدريد كثيرًا ولم أتأثر بالتوقف

تصريحات ممتازة من الحارس..

اعتبر تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن توقف كرة القدم بسبب فيروس كورونا خدم لاعبو فريقه بالراحة لشهرين في منتصف الموسم، في أمر غير معتاد لكنه صحي وله تأثير إيجابي عليه وعلى الجميع.

وتوقفت المباريات والتدريبات منذ شهر مارس الماضي بعد تفشي كورونا، قبل أن تُقرر السلطات الإسبانية السماح للأندية بالتدريب في بدايات مايو الحالي على أن تُستأنف بطولة الدوري الإسباني يوم 11 يونيو المقبل.

خلال فترة التوقف كان على اللاعبين التدرب في منازلهم والتواصل مع النادي إلكترونيًا، وبالنسبة لكورتوا فإن الأمر كان إيجابيًا لمنح اللاعبين فرصة المكوث مع أسرهم والبعد عن الضغوطات لفترة ما.

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الحارس البلجيكي في تصريحات صحفية قال "نحن نتعامل مع النوع الحالي من التدريبات بشكلٍ جيد، من الجيد دائمًا قضاء بعض الوقت في المنزل مع عائلتك، صحيح أنه بمرور الوقت تشعر بالملل وتريد العودة والتدريب واللعب".

"كنت أتدرب في المنزل على جهاز المشي والأوزان وهذه الأنواع، لحسن الحظ لديّ حديقة ويمكنني التدرب أيضًا فيها."

وأضاف "في اليوم الأول من التدريبات الذي كان بعد شهرين، شعرت أنني عدت بعد أسبوع ولم أفقد أي شيء، لذلك كان الأمر جيدًا حقًا، وهذا نفسه شعوري بالنسبة للإعداد لما هو قادم".

"بالطبع، هناك بروتوكول علينا اتباعه، الأسبوع الأول كان غريب الأطوار كثيرًا، كنت أتدرب مع مدرب الحراس المرمى ولكن لا يمكنه أن التصويب أو التمرير لي!، كان الأمر غريبًا ولكن تأقلمنا بالوقت معه."

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"إن عمل حراسة المرمى الذي أقوم به هو نفسه الذي أقوم به منذ 11 عامًا، ولحسن الحظ لم يتغير حقًا. نحن نتطلع حقًا إلى لعب مباريات في التدريبات 11 ضد 11، الجميع يبتسم وبدون مشاكل، لكننا سنذهب شيئًا فشيئًا كما البروتوكول."

وأتم "لا يوجد شهران في الموسم حيث لا تشعر بالضغط ويزداد الأدرينالين لديك، إنه أمر رائع كونك لاعب كرة تعتاد وتدمن هذه الأمور، هذا يدفعك لأداء أفضل".

"لكن الحصول على شهرين للراحة قليلًا والعمل على جسمك لتحسين حالتك البدنية كان مفيدًا أيضًا للغاية."

الجدير بالذكر أن البروتوكول الإسباني بدأ بالتدريب الفردي للاعبين ثم تقسيمهم لمجموعات صغيرة، وبعد الاطمئنان بالفحوصات الدورية سيتم السماح لتكبير هذه المجموعات وحتى العودة للطريقة التقليدية للتدريب الجماعي.