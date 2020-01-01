ما حقيقة تعرض فالفيردي لحادث سيارة؟

هل أصيب نجم ريال مدريد؟

ردت مينا بونينو، زوجة لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي، على التقارير التي تشير لتعرض الأوروجواياني إلى حادث سيارة خلال الشهر الماضي بعد كسر الحجر الطبي.

فالفيردي خضع مع زملائه للفحص الطبي للتأكد من سلامته وخلوه من فيروس كورونا يوم الأربعاء الماضي.

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وسوف ينضم إلى تدريبات الفريق التي تبدأ يوم الإثنين المقبل، 11 مايو.

وحول هذه التقارير، علّقت مينا في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "المعلومات حول تحطم سيارة فيدي كاذبة، خلال الشهرين الماضيين لم يغادر الملعب سوى مرة واحدة فقط يوم الأربعاء لأجل الخضوع إلى الفحص الطبي".

وتابعت: "يرجي التحقق من المعلومات قبل نشر مثل هذه الأخبار. فيدي لم يهتم بالرد لأنّ هناك من يمثله وسوف يتم التعامل مع هذه الأكاذيب بمنتهى الحزم".

فالفيردي أحد أبرز الأسماء التي اعتمد عليها المدرب زين الدين زيدان خلال الموسم الجاري ليساعد الفريق على الفوز بالعديد من المباريات.

وبسبب تألقه مع النادي الملكي، كشفت تقارير صحفية عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد معه مستغلين اهتمام البلانكوس بضم كيليان مبابي.