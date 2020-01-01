لأجل مبابي .. باريس سان جيرمان يطلب نجمي ريال مدريد

رد الدين..

يضع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، عينه نصب التعاقد مع فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

فالفيردي ليس الاسم الوحيد الذي يهتم به بي آس جي من النادي الملكي، حيث أن كاسيميرو هو أحد أهم أهداف النادي الفرنسي في الميركاتو المقبل.

وبحسب ما جاءت به تقارير "ديفينسا سنترال" فإن ليوناردو يُدرك أنه من الصعب الاحتفاظ بماركو فيراتي لفترة طويلة، مما يجعل فالفيردي هو الخيار الأول لتعويض الدولي الإيطالي.

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هذا إلى جانب أن إدارة باريس تريد توجيه ضربة قوية لإدارة الريال ردًا على رغبة الميرينجي الجمّة في الحصول على خدمات كيليان مبابي وتواصلهم الدائم معه، وضم نجمان كفالفيردي وكاسيميرو سيكون الرد الأمثل بالفعل.

هذه الطريقة معهودة لإدارة باريس، فلا يُنسى تعاقدهم مع نيمار من برشلونة ردًا على محاولات النادي الكتالوني الظفر بخدمات فيراتي في نفس السوق.

وبالنسبة لفالفيردي، فإن رحيله قد يكون واردًا في حال أن أتمم الريال تعاقده الحلم مع بول بوجبا رغم الصعوبة النسبية لذلك حاليًا، مع التعاقد الذي بات مسألة وقت مع كامافينجا، موهوب منتصف الملعب في رين.

بشكلٍ عام، أكدت التقارير أن مسؤولي ريال مدريد سعيدون بحالة فالفيردي الحالية ولا ينوون التفريط فيه على الأقل على المدى القصير، وقد تم إخباره بأنه ضمن خطط زيدان للموسم المقبل.

يذكر أن فالفيردي البالغ من العمر 21 عامًا قد خاض هذا الموسم 32 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات وسجل هدفين وصنع أربعة آخرين.