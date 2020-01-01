ما حقيقة تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني حال إلغاء الموسم؟

هل هي أول خطوة لإلغاء الموسم؟

يواصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم التفكير بواقعية فيما تبقى من هذا الموسم بعد تفشي فيروس كورونا، والخطوة التالية كانت قراره بأن يتأهل رباعي المقدمة الحالي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حال إلغاء الدوري الإسباني.

ورغم التأكيدات التي تخرج يوميًا من الاتحاد ورابطة الليجا على أن النية تذهب لاستكمال الموسم في يونيو ويوليو بعد هدوء الأوضاع، إلا أن الثنائي يفكران ببعض من الواقعية خصوصًا مع تفشي المرض بصورة ستقف عائقًا أمام عودة كرة القدم بوضوح.

وخلال اجتماع لجنة مندوبي الاتحاد الإسباني مساء الخميس لمناقشة السيناريوهات المحتملة بشأن البطولات الأوروبية العام المقبل، فإن القرار كان بمنح أولوية المشاركة بدوري الأبطال للأندية التي كانت في المربع الذهبي قبل إيقاف النشاط.

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على هذا النحو، سيتأهل برشلونة المتصدر ووصيفه ريال مدريد جنبًا إلى جنب مع الثنائي إشبيلية وريال سوسييداد، بينما ستكون الصدمة بأن أتلتيكو مدريد لن يلعب في الأبطال وسيشارك في الدوري الأوروبي رفقة خيتافي.

شائعة انتشرت كالنار في الهشيم أن هذا القرار سيمهد الطريق لبرشلونة حتى يصبح بطلًا لليجا إن تم الإلغاء، غير أنه وحتى الآن من غير المعلوم إذا ما كنت هذه الطريقة ستسير في تحديد البطل والصاعدين والهابطين أم ستقتصر على المشاركات الأوروبية فقط.

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من الجدير بالذكر هُنا أن لويس روباليس، رئيس الاتحاد الإسباني، سبق وأن أكد أنه ولو تم الاستقرار على إلغاء الموسم فلن يُمنح برشلونة اللقب واعتبر أن ذلك سيكون غير عادلًا، مما يُقلل من احتمالية إعلان الكتلان أبطالًا على الليجا.

كما تجدر الإشارة إلى أن آخر التقارير من إسبانيا أشارت إلى إجراءات صارمة وقياسية من أجل استئناف الدوري بدون جماهير في أقرب فرصة ممكنة، حيث تُجهز رابطة الليجا خطة تعتمد على بروتوكولات وزارة الصحة ستقدمها للأندية للوقوف على مدى استعدادهم للتطبيق.