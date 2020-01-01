تسريبات جديدة عن أغلى منديل في حياة ميسي وبرشلونة

هل ينفق برشلونة المزيد من الأموال للاحتفاظ به؟

كشف جوسيب ماريا مينجلا، وكيل اللاعبين السابق والمحلل الرياضي، عن تفاصيل جديدة تخص العقد الأول للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة .

صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت بعض المقتبسات من كتابه "تسريبات مينجلا" والذي يتحدث فيه عن العديد من الكواليس الخاصة بالكرة الإسبانية.

مينجيلا تطرق لبعض التفاصيل التي تخص أول عقد لميسي مع برشلونة ، حيث تم توقيعه بتواجده رفقة والد اللاعب وكارلوس ريكساش المسؤول ببرشلونة ومن جلبه لكتالونيا وقتها.

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وأوضح المحلل الإسباني أن العقد الشهير الذي تم كتابته على منديل بأحد المطاعم، في حوزة هوراسيو جاجيولي أحد العاملين السابقين في مكتبه، ويعمل الآن كوكيل لماركو أسينسيو جناح ريال مدريد.

وأشار مينجيلا إلى أن العقد الأصلي تم إيداعه في خزنة أحد البنوك الإسبانية، بعدما رفض العديد من العروض المغرية لبيع هذا المديل، لأن برشلونة فقط هم من يحق له امتلاكه.

وكشف في تسريباته أن هناك نسخة من العقد موجودة في متحف برشلونة، بالفضاء المخصص لميسي مع كراته الذهبية الستة و6 أحذية الذهبية.

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وأشار في نهاية حديثه إلى أنه على برشلونة دفع ثمن النسخة الأصلية من العقد المتواجدة بالبنك، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للتحدث عن هذه النفقات، خاصة بسبب الأزمة المالية الحالية التي يشهدها النادي بسبب فيروس كورونا.