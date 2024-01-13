ما أفسدته قضية نيجيريرا تصلحه السعودية .. أخيرًا اللقاء المنتظر بين بيريز ولابورتا

على الأراضي السعودية العلاقة تعود من جديد بين بيريز ولابورتا...

شهدت الفترة الماضية توتر العلاقة، بين مجلس إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينيو بيريز، وإدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، بعد قضية نيجريرا، والمتهم فيها الفريق الكتالوني.

وكانت التحقيقات قد بدأت منذ أشهر في قضية نيجريرا، التي تركز على علاقة برشلونة المزعومة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام الإسبانية.

ومنذ بداية التحقيقات خرج ريال مدريد، في عدة بيانات أعلن فيها تضامنه مع تلك التحقيقات، والتي يعتقد أن تلك القضية قد يكون وقع عليه ضرر في حال ثبوت إدانة برشلونة ونيجريرا.

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وتوترت العلاقة بين الناديين منذ ذلك الحين، ولم يجتمع بيريز ولابورتا، ولم يحضر أي منهما أي كلاسيكو على ملعب الفريق الآخر.

وظهر بيريز، مساء اليوم السبت مع لابورتا، في العاصمة السعودية الرياض، على هامش مباراة الفريقين المرتقبة في نهاية كأس السوبر الإسباني، ويبدو أن العلاقة بين الطرفين في طريقها للعودة إلى ما كانت عليه.

جدير بالذكر أن برشلونة، سيواجه ريال مدريد، مساء غد الأحد على ملعب "الأول بارك" في نهائي كأس السوبر الإسباني، للعام الثاني على التوالي.