ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أليانز ستاديوم لاستقبال مباراة مهمة تجمع يوفنتوس وبيزا ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية صعبة للغاية، إذ يمتلك البيانكونيري 47 نقطة بعد تعادله مع روما في لقاء قمة جمع بينهما، ولكن يأتي ذلك بعد سلسلة من الخسائر التي تلقاها السيدة العجوز، ليصبح في المركز السادس، وبالتأكيد يسعى الفريق لاستعادة توازنه لمواصلة مطاردة السكوديتو، أو على الأقل حجز مقعد في دوري الأبطال.

بينما يمتلك بيزا 15 نقطة فقط، يحتل بها المركز الـ19، ويحتاج لبذل مجهود كبير إذا ما أراد الابتعاد عن مراكز الهبوط، ولذا فمن المؤكد أنه سيحاول الخروج بنتيجة إيجابية أمام البيانكونيري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة يوفنتوس وبيزا في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 7 مارس 2026، على استاد أليانز ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي أليانز ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج يوفنتوس وبيزا في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات يوفنتوس وبيزا الأخيرة

يوفنتوس المباراة الأخيرة بيزا 1 انتصار 0 تعادل 0 انتصار بيسا 0 - 2 يوفنتوس 2 الأهداف المسجلة 0 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/1 سجل كلا الفريقين 0/1

ترتيب يوفنتوس وبيزا في الدوري الإيطالي 2025-2026