كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logoوولفرهامبتون
مولينيو
team-logoليفربول
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف وولفرهامبتون نظيره ليفربول في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 على ملعب مولينيو. 

تأتي المباراة بين الفريقين بعدما تواجها في الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بفوز مفاجئ لوولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الجمعة 6 مارس 2026، على ملعب مولينيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة وولفرهامبتون ضد ليفربول

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرت إدواردز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج وولفرهامبتون وليفربول في المباريات الأخيرة

وولفرهامبتون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات وولفرهامبتون وليفربول فورست الأخيرة

وولفرهامبتون

آخر 5 مباريات

ليفربول

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5
