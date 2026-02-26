ما القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مارك أنتونيو بينتجودي لاستقبال مباراة مهمة تجمع هيلاس فيرونا ونابولي ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 50 نقطة بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها أمام أتالانتا بهدفين مقابل هدف، ولكنه يحافظ على مركزه الثالث بفارق الأهداف عن روما، ويستمر في ملاحقة ميلان الذي سقط هو الآخر في فخ بارما، بينما ارتفع الفارق بينه وبين الصدارة إلى 14 نقطة كاملة، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو أو حتى الحفاظ على مقعد من المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال.

بينما يتزيل هيلاس فيرونا جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن أول المراكز الأمنة من الهبوط، وعلى الرغم من صعوبة الأمر إلا أن الفريق يجب أن يوقف سلاسل الهزيمة المتتالية إذا ما أراد المحاولة لتجنب الهبوط الموسم القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty Images

ما موعد مباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 28 فبراير 2026، على استاد مارك أنتونيو بينتجودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي مارك أنتونيو بينتجودي

ما القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv -

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج هيلاس فيرونا ونابولي في المباريات الأخيرة

Getty Images

تاريخ مواجهات هيلاس فيرونا ونابولي الأخيرة

ترتيب هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026