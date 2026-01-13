ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد دييجو أرماندو مارادونا مباراة مهمة تجمع نابولي وبارما في لقاء مؤجل ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل الأزوري المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بعد التعادل أمام إنتر في الجولة السابقة، ليهبط في الترتيب لصالح يوفنتوس الذي يحتل المركز الثالث بنفس عدد النقاط، وبالتأكيد يسعى نابولي للفوز لاستعادة مركزه ومطاردة لقب السيري آ.

على الجانب الآخر يحتل بارما المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات عبر الفوز في الجولة السابقة على حساب ليتشي، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية تساعده للابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وبارما في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي سان باولو

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عبد الله السعدي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج نابولي وبارما في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات نابولي وبارما الأخيرة

ترتيب نابولي وبارما في الدوري الإيطالي 2025-2026