ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أدرار، مباراة قوية بين مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المصري تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي العقبة البنينية بثلاثة أهداف لهدف، بينما عبرت كوت ديفوار إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية كاملة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 10 يناير 2026، على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025

