ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب ابن بطوطة "طنجة الكبير"، مباراة قوية بين مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المصري تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي العقبة الإيفوارية بثلاثة أهداف لهدفين، بينما عبرت السنغال إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على مالي بهدف نظيف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب ابن بطوطة "طنجة الكبير".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت المغرب، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر والسنغال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مصر والسنغال الأخيرة