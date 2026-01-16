تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر يونايتد
أولد ترافورد
team-logoمانشستر سيتي
ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل مانشستر سيتي، ضيفًا ثقيلًا على حساب مانشستر يونايتد، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي 2025-2026، والمقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد.

كتيبة المدرب بيب جوارديولا تأمل في تحقيق النقاط الثلاثة من أجل مواصلة تضييق الخناق على آرسنال، بينما يحتل يونايتد المركز السابع ويسعى للتقدم أكثر في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 17 يناير 2026، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
أولد ترافورد

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

مانشستر يونايتدHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-1-4-1

Home team crestمان سيتي
31
سيني لامينس
2
ديوجو دالوت
6
ليساندرو مارتينيز
23
لوك شاو
26
A. Heaven
8
برونو فيرنانديش
18
كارلوس هنريكي كاسيميرو
37
كوبي ماينو
10
ماثيوس كونيا
19
بريان مبيومو
30
بنيامين سيسكو
25
جيانلويجي دوناروما
68
M. Alleyne
33
نيكو أوريلي
45
عبد القدير خوسانوف
27
ماتيوس نونيز
16
رودري
42
أنطوان سيمينيو
20
بيرناردو سيلفا
4
تيجاني ريجنديرز
47
فيل فودين
9
إرلينج هالاند

4-1-4-1

مان سيتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مايكل كاريك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

مان يونايتد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الأخيرة

مان يونايتد

آخر 5 مباريات

مان سيتي

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

5

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5
0