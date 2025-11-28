تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
اتحاد ستاديوم
team-logoليدز يونايتد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب الاتحاد، لاستضافة مباراة هامة تجمع مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تطمح كتيبة السيتيزينس، لمصالحة الجماهير عقب سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق، وسيعمل على العودة لسكة الانتصارات في البطولة المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 29 نوفمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 3علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

تشكيلات مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

مانشستر سيتيHome team crest

4-3-2-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestليدز
25
جيانلويجي دوناروما
27
ماتيوس نونيز
33
نيكو أوريلي
3
روبن دياش
24
جوسكو جفارديول
47
فيل فودين
14
نيكو غونزاليس
11
جيريمي دوكو
20
C
بيرناردو سيلفا
4
تيجاني ريجنديرز
9
إرلينج هالاند
1
لوكاس بيري
2
جايدن بوجل
5
باسكال ستريك
6
J. Rodon
24
جيمس جاستن
4
C
E. Ampadu
44
إيليا غروف
22
أوه تاناكا
7
D. James
29
ويلفريد نونتو
14
لوكاس نميشا

4-3-3

ليدزAway team crest

مان سيتي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

ليدز
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • دانييل فاركي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليدز
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليدز يونايتد الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

ليدز

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

17

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان
0