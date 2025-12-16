ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف مانشستر سيتي فريق برينتفورد ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 المعروفة بإسم "كأس كاراباو"، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

يدخل السيتيسينز المباراة وهو عينه على البطولة التي غابت عنهم 4 مواسم كاملة، ويُمني النفس بتحقيق اللقب التاسع لهم، في محاولة لتقليص الفارق بينهم وبين ليفربول صاحب الـ 10 ألقاب، والأكثر تتويجاً بالبطولة.

استطاع مانشستر سيتي التأهل من الدور السابق على حساب سوانزي سيتي بعد الفوز بنتيجة 3-1، بينما تأهل برينتفورد بعد الانتصار بخماسية نظيفة على جريمسبي تاون.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، هو الأربعاء 17 ديسمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

كأس رابطة المحترفين - كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2، وبتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد برينتفورد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بيب جوارديولا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كيث أندروس

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مانشستر سيتي وبرينتفورد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبرينتفورد الأخيرة