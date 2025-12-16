تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس رابطة المحترفين
team-logoمانشستر سيتي
اتحاد ستاديوم
team-logoبرينتفورد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف مانشستر سيتي فريق برينتفورد ضمن مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 المعروفة بإسم "كأس كاراباو"، والتي يحتضنها ملعب الاتحاد.

يدخل السيتيسينز المباراة وهو عينه على البطولة التي غابت عنهم 4 مواسم كاملة، ويُمني النفس بتحقيق اللقب التاسع لهم، في محاولة لتقليص الفارق بينهم وبين ليفربول صاحب الـ 10 ألقاب، والأكثر تتويجاً بالبطولة.

استطاع مانشستر سيتي التأهل من الدور السابق على حساب سوانزي سيتي بعد الفوز بنتيجة 3-1، بينما تأهل برينتفورد بعد الانتصار بخماسية نظيفة على جريمسبي تاون.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، هو الأربعاء 17 ديسمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
كأس رابطة المحترفين - كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين
اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس كاراباو عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 2، وبتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد برينتفورد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كيث أندروس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مانشستر سيتي وبرينتفورد في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

برينتفورد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وبرينتفورد الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

برينتفورد

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

9

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0