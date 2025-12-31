تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoليدز يونايتد
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب أنفيلد مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد لحساب الجولة التاسعة عشرة من عمر المسابقة.

ليفربول يريد الاستمرار في تقدمه والعودة من بعيد وهو الذي يحتل المركز الرابع حاليًا في الدوري الإنجليزي بينما يحتل ليدز يونايتد المركز السادس عشر جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الخميس 1 يناير 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1أحمد البلوشي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد ليدز يونايتد

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestليدز
1
أليسون بيكر
30
جيريمي فريمبونج
4
فيرجيل فان ديك
5
إبراهيما كوناتي
6
ميلوس كيركيز
10
أليكسيس ماك اليستير
14
فيديريكو كييزا
17
كورتيس جونز
38
ريان جرافينبيرش
7
فلوريان فيرتس
22
هوجو إيكيتيكي
1
لوكاس بيري
23
سيباستيان بورنوا
15
جاكا بيول
5
باسكال ستريك
3
غابريال غودمونسون
11
برندن آرونسون
2
جايدن بوجل
18
أنطون ستاخ
4
E. Ampadu
19
نوا أوكافور
9
دومينيك كالفيرت ليوين

3-5-2

ليدزAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دانييل فاركي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ليدز
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات ليفربول وليدز يونايتد الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

ليدز

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

19

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0