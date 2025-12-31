ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أنفيلد مباراة قوية لحساب الدوري الإنجليزي ستجمع ليفربول مع ضيفه ليدز يونايتد لحساب الجولة التاسعة عشرة من عمر المسابقة.

ليفربول يريد الاستمرار في تقدمه والعودة من بعيد وهو الذي يحتل المركز الرابع حاليًا في الدوري الإنجليزي بينما يحتل ليدز يونايتد المركز السادس عشر جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الخميس 1 يناير 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2025-2026، ومن المنتظر أن تقوم بإذاعة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها، وبالتحديد على قناة beIN Sports 1، وبتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج ليفربول وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ليفربول وليدز يونايتد الأخيرة

ترتيب ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026