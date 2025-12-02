تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoسندرلاند
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يسقبل ليفربول، نظيره سندرلاند، في مباراة قوية تجمع بينهما على ملعب "آنفيلد" ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويدخل ليفربول، المباراة بشعار لا بديل عن الفوز لمواصلة طريق الانتصارات التي بدأه في الجولة الماضية أمام وست هام، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب البريميرليج.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على ملعب آنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1عامر الخوذيري
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد سندرلاند

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

5-4-1

Home team crestسندرلاند
1
أليسون بيكر
26
اندري روبرتسون
4
فيرجيل فان ديك
17
كورتيس جونز
5
إبراهيما كوناتي
11
محمد صلاح
18
كودي جاكبو
10
أليكسيس ماك اليستير
8
دومينيك سوبوسلاي
38
ريان جرافينبيرش
22
هوجو إيكيتيكي
22
روبين روفس
20
نوردي موكيلي
17
رينيلدو ماندافا
15
عمر الدريتي
5
D. Ballard
32
T. Hume
34
جرانيت تشاكا
28
إنزو لو في
27
نواه صاديقي
12
E. Mayenda
9
بريان بروبي

5-4-1

سندرلاندAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ريجيس لو بريس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وسندرلاند في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

سندرلاند
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ليفربول وسندرلاند مدريد الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

سندرلاند

3

انتصارات

2

تعادلان

0

انتصار

8

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026

إعلان
0